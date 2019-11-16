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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ОТОБРАНО БОЛЕЕ 200 ЗАЯВОК ИЗ 6 СТРАН
11:45 18.11.2019

На конкурс социальной рекламы «Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай», прием работ на который завершился 16 ноября, отобрано более 200 заявок по трем номинациям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, участниками конкурса стали представители 6 стран: Беларусь, Россия, Словакия, Украина, Молдова и Казахстан.

В настоящее время ведется проверка поступивших материалов на соответствие требованиям «Положения о конкурсе». Работы, прошедшие проверку, оценит профессиональное международное жюри, а результаты будут оглашены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Минске 11 декабря 2019 года в кинотеатре VOKA CINEMA.

Организаторами конкурса выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Главными партнерами конкурса стали общественное объединение «Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд», унитарное предприятие «А1» (VOKA), совместное общество с ограниченной ответственностью «Космос-ТВ», федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».
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