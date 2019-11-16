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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАСКРЫЛИ НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ Б/У ШИН
11:23 18.11.2019

Брестские таможенники раскрыли организованную индивидуальным предпринимателем из Пинска незаконную схему перемещения через таможенную границу крупной партии бывших в употреблении шин, которые ограничены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза субъектами хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, мужчина 1968 года рождения с июня по ноябрь 2019 года организовал незаконный ввоз бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии.

Так как б/у шины относятся к категории опасных отходов и ограничены ко ввозу на территорию ЕАЭС, перемещение намеренно осуществлялось через белорусско-польскую границу под видом колес в сборе для грузовых автомобилей. А уже на территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и, соответственно, продавались.

По предварительной оценке, общая стоимость шин составила более 80 тыс. рублей.

При проведении комплекса следственных и оперативно-розыскных действий, брестские таможенники изъяли, помимо более 2 тыс. бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей, свыше 65 тыс. евро и золотые слитки.

Брестская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК – «Контрабанда». Еще одним подозреваемым по уголовному делу признан житель Брестской области 1985 года рождения.
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