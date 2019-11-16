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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
11:10 18.11.2019

22 ноября в Минске пройдет семинар, посвященный культуре взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, в качестве основных спикеров привлечены представители общественных объединений инвалидов, а также ученые, изучающие возможности и перспективы развития инклюзивного туризма в Беларуси.

Учитывая актуальность тематики семинара и необходимость дальнейшего развития инклюзивного туризма в нашей стране, к участию приглашаются представители субъектов туристической деятельности, средств размещения, санаторно-курортных учреждений, агроэкоусадеб, объектов питания, транспортные компании, экскурсоводы, гиды-переводчики и другие заинтересованные.

Семинар проводится на базе факультета международных отношений БГУ (Минск, ул.Ленинградская, д.20, ауд. № 1202).
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