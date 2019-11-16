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ЭКОНОМИКА РБ
ЛАБОРАТОРИЯ «БЕЛГЕОДЕЗИИ» ПРОШЛА АККРЕДИТАЦИЮ ЕВРОПЕЙСКИМИ АУДИТОРАМИ
10:49 18.11.2019
Лаборатория «Белгеодезии» прошла периодическую аккредитацию европейскими аудиторами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, группа оценки органа по аккредитации Белорусского государственного центра аккредитации в сопровождении аудиторов Европейской Ассоциации Аккредитации из Греции и Болгарии работала на предприятии с 12 по 13 ноября 2019 года.
Целью визита было подтверждение технической компетентности лаборатории по ремонту и поверке государственного предприятия «Белгеодезия» в рамках перехода системы менеджмента лаборатории на соответствие требованиям новой версии основополагающего стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и прохождение повторной аккредитации на территории предприятия.
Оценщики совместно с европейскими коллегами высоко оценили уровень оснащенности и практические навыки персонала лаборатории. По итогам проведения оценки в очередной раз были подтверждены технический уровень, правильность выполнения работ и обработки результатов измерений и главное соблюдение точности и требований к ней.
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