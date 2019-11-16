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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС В РАМКАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ПУНКТА ПРОПУСКА «УРБАНЫ» ГОТОВ НА 94%
10:20 18.11.2019
Строительная готовность второго пускового комплекса пункта пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе составляет 94%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, по ее завершении в декабре 2019 года планируется ввести в эксплуатацию служебно-производственное здание таможенной и пограничной служб, в котором предусмотрены залы оформления, бытовые и санитарные комнаты, рабочие модули должностных лиц таможни, оборудованные современной оргтехникой. В рамках пускового комплекса также предусмотрены модульные здания под навесом, здания ветеринарной и фитосанитарной служб, а также бокс углубленного досмотра.
В настоящее время также активно проводятся работы по монтажу электрических сетей и электрооборудования, систем видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации.
Реконструкция пункта пропуска проходит без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Дорожное покрытие проложено на 90%. Временная объездная дорога демонтирована, а движение транспорта организовано по новой бетонной дороге на въездном направлении с прохождением таможенного контроля в пределах существующего пункта пропуска.
Кроме того, в рамках реконструкции пункта пропуска в настоящее время реализуется проект международной технической помощи «Модернизация пункта пограничного перехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)». Он предусматривает расширение проезжей части между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, оборудование пешеходных дорожек и строительство современного инспекционно-досмотрового комплекса.
После завершения масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза – с 270 до 1000 автомобилей в сутки.
Наличие современной инфраструктуры, соответствующих условий для обеспечения безопасности и комфортного пребывания граждан в пункте пропуска особо актуально во время проведения Беларусью и Латвией Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 год
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