Агентство Fitch Ratings 15 ноября 2019 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, прогноз - «стабильный».

Агентство отметило укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Республики Беларусь.

Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне «В».