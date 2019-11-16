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ЭКОНОМИКА РБ
АГЕНТСТВО FITCH ПОДТВЕРДИЛО СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ «В» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ
10:07 18.11.2019
Агентство Fitch Ratings 15 ноября 2019 года подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, прогноз - «стабильный».
Агентство отметило укрепление макроэкономической стабильности в стране, рост золотовалютных резервов и показателей дохода на душу населения, а также положительную динамику погашения задолженности Республики Беларусь.
Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне «В».
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