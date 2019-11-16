Предстоящие годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде на внутреннем рынке состоятся по упрощенному порядку: реализация круглых лесоматериалов будет осуществляться без указания ее целевого назначения. Исключение составят фанерное бревно для лущения лиственных пород, пиловочное бревно твердолиственных пород, балансы хвойные. Соответствующее решение было принято во время заседания Координационного совета по биржевой торговле, которое провел заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, речь идет о применении государственных стандартов, гармонизированных с европейскими: в них установлены сорта круглых лесоматериалов для отдельных пород, а также классификация по диаметрам и длине вне зависимости от породы и назначения. Данные стандарты были разработаны еще в 2011 году.

Уход от целевого назначения, прежде всего, позволит реализовывать сырье по качественным признакам и крупности. Положительным образом либерализация скажется и на количестве покупателей, формировании объективной (рыночной) цены на ресурс.

Так, сегодня покупатель, специализирующийся, к примеру, на производстве окоренной продукции (кол окоренный, столбы), приобретая балансовую древесину, должен использовать ее по назначению, т.е. для производства целлюлозы или древесных плит. В последующем он может производить из этого же сырья иные виды продукции. К слову, сегодня в республике существует только три деревообрабатывающих предприятия, использующих балансовую древесину по назначению (ОАО “Светлогорский ЦКК”, РУП “Завод газетной бумаги” и группа компаний ИООО “Кроноспан”). Уход от принципа обязательности использования сырья по целевому назначению позволит расширить круг потенциальных покупателей.

Упрощение подходов к проведению биржевых торгов стало одним из шагов на пути повышению эффективности использования древесины в стране. Применение модифицированных стандартов позволит вовлечь в хозяйственный оборот дополнительный объем древесины для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и соответственно снизить объем дровяной древесины, невостребованной в республике. А для покупателя итог будет заключаться в том, что он будет платить за качество и по своему усмотрению распоряжаться ресурсом.

Отметим, что годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде состоятся в период с 20 по 22 декабря 2019 г.

До настоящего времени в Беларуси реализация круглых лесоматериалов проводилась с указанием их назначения. Технические требования к круглым лесоматериалам в зависимости от их назначения установлены в государственных стандартах Республики Беларусь СТБ 1711-2007 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия», СТБ 1712-2007 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия».

Данные стандарты были разработаны в 2007 году, и за их основу были приняты ГОСТы 80-х годов прошлого века, где были установлены конкретные назначения для круглых лесоматериалов 1, 2 и 3-го сорта.

Применение механизма реализации круглых лесоматериалов без целевого назначения позволит значительно упростить систему учета лесопродукции на всех этапах прохождения (от заготовки до реализации), избежать разногласий по их использованию, повысить эффективность использования древесины в стране.