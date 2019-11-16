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ЭКОНОМИКА РБ


РЯД ТРЕНИНГОВ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВУ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ
09:35 18.11.2019

Ряд тренингов по конкурентной политике и конкурентному праву прошел на прошлой неделе в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, 11-12 и 15-16 ноября доктор экономических наук, профессор, руководитель лаборатории «Центр исследования конкурентной политики и экономики» Сибирского института управления - филиала РАНХиГС Ирина Князева провела ряд обучающих семинаров для сотрудников МАРТ, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и магистрантов белорусских вузов.

Она начала с основных характеристик монополии и конкуренции, были обозначены их позитивные и негативные аспекты, остановилась на методологии определения товарного рынка, раскрыла тему борьбы со злоупотреблениями доминирующим положением, осветила вопросы контроля за слияниями для поддержания конкурентной структуры рынка, также был проведен анализ вертикальных соглашений.

Эксперт Группы Всемирного банка, руководитель AJ-Competition Advisory, заместитель директора Центра антимонопольных и нормативных исследований Варшавского университета Адам Ясер 11-12 ноября провел несколько тренингов для сотрудников МАРТ. Он остановился на инструментах повышения эффективности деятельности органов по защите конкуренции, подчеркнул важность открытости их деятельности, а также представил вниманию слушателей наилучшие международные практики по реализации антимонопольного законодательства, подходы по его реализации, их преимущества и риски.

Тренинги были организованы Министерством антимонопольного регулирования и торговли совместно с представительством Международной финансовой корпорации в Минске в развитие подписанного в апреле текущего года между ними соглашения.
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