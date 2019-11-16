Согласно первой оценке, объем внутреннего валового продукта (ВВП) Беларуси за январь-октябрь 2019 г. в текущих ценах составил 109,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-октября 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.