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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ОТ ЖДАНОВИЧ ДО РАТОМКИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
18:09 16.11.2019
Движение поездов городских и региональных линий экономкласса от станции Ждановичи до станции Ратомка изменится с 18 по 22 ноября и с 25 по 28 ноября в связи с ремонтом железнодорожного моста.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в эти дни сквозное движение поездов городских и региональных линий экономкласса в период с 9.00 до 17.00 и после 22.00 осуществляться не будет.
Поезда региональных линий экономкласса и городских линий отправлением со ст. Минск-Пассажирский в период производства работ будут следовать до ст. Ждановичи и обратно. Перевозка пассажиров с/на поезда региональных линий экономкласса между станциями Ждановичи и Ратомка будет осуществляться автобусами с остановкой по требованию на существующей автобусной остановке «Минское Море». Проезд в автобусах буде осуществляться по железнодорожным билетам.
На период закрытия движения поездов на участке от станции Ждановичи до станции Ратомка интервал движения автобусов по маршруту №499-ТК «Минск (ул. Бобруйская) – Заславль» будет сокращен до 10-11 минут.
Расписание движения временного автобусного маршрута можно посмотреть здесь .
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