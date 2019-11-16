Движение поездов городских и региональных линий экономкласса от станции Ждановичи до станции Ратомка изменится с 18 по 22 ноября и с 25 по 28 ноября в связи с ремонтом железнодорожного моста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в эти дни сквозное движение поездов городских и региональных линий экономкласса в период с 9.00 до 17.00 и после 22.00 осуществляться не будет.

Поезда региональных линий экономкласса и городских линий отправлением со ст. Минск-Пассажирский в период производства работ будут следовать до ст. Ждановичи и обратно. Перевозка пассажиров с/на поезда региональных линий экономкласса между станциями Ждановичи и Ратомка будет осуществляться автобусами с остановкой по требованию на существующей автобусной остановке «Минское Море». Проезд в автобусах буде осуществляться по железнодорожным билетам.

На период закрытия движения поездов на участке от станции Ждановичи до станции Ратомка интервал движения автобусов по маршруту №499-ТК «Минск (ул. Бобруйская) – Заславль» будет сокращен до 10-11 минут.

Расписание движения временного автобусного маршрута можно посмотреть здесь .