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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
17:37 16.11.2019

В Брестской области сокращается количество неиспользуемых объектов коммунального недвижимого имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, за 9 месяцев 2019 года их площадь суммарно уменьшилась на 55,9 тыс. кв. м.

Анализ удельного веса используемых площадей имущества областной коммунальной собственности и собственности административно-территориальных единиц показал, что третий квартал подряд в текущем году в Брестской области данный показатель постепенно растет. Так, на 1 января 2019 г. он составлял 96,6%, на 1 октября 2019 г. – 97,2%.

Данный показатель оценки эффективности использования имущества коммунальной собственности в Брестской области свидетельствует о положительной динамике.

Благодаря работе по сокращению неиспользуемых объектов (включая законсервированные) коммунального недвижимого имущества, с начала года наблюдается снижение их площадей. Так, на 1 января 2019 г. общая площадь неиспользуемого имущества составляла 322,8 тыс. кв. м, на 1 октября 2019 г. – 266,9 тыс. кв. м.

Как следствие, индекс использования имущества к началу года также имеет значение выше 100%: 1 января 2019 г. он равнялся 100,06%, а 1 октября 2019 г. – 100,58%.
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