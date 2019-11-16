ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 11 МЛРД РУБЛЕЙ

17:12 16.11.2019 За десять месяцев Минск собрал 11125,5 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 101,9%. В структуре доходов консолидированного бюджета 62% (6901,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38% (4223,6 млн рублей) – местного.