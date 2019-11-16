Витебской области во время осенних каникул была организована работа лагерей дневного пребывания, в которых планировалось оздоровить 11380 детей, из них в спортивно-оздоровительных – 4800.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, из средств республиканского бюджета на проведение оздоровительной кампании направлено 288,2 тыс. рублей.

Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки, укрепления здоровья детей и в целях наилучшего использования каникулярного времени специализированными учебно-спортивными учреждениями Витебской области была организована работа 45 лагерей с дневным пребыванием. Для этого были задействованы базы детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, областных центров олимпийского резерва.