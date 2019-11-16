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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ МИНСКОГО ЗАВОДА ИГРИСТЫХ ВИН 27 НОЯБРЯ ПРОВЕДУТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
16:15 16.11.2019
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин» состоится 27 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопросы согласования норм потерь при хранении, транспортировке и реализации товаров, запасов; а также прекращения полномочий члена ревизионной комиссии.
Кроме того, акционеры изберут члена ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин».
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