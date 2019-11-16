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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 93% ПРОДУКЦИИ ЭКСПОРТИРОВАЛ БЕЛАЗ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
15:18 16.11.2019

С начала 2019 года порядка 93% реализованной ОАО «БЕЛАЗ» продукции поставлено на экспорт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по итогам десяти месяцев работы продукция предприятия поставлена в 26 стран мира. В числе потребителей белазовской техники – горнодобывающие компании России, Узбекистана, Украины, Казахстана, Монголии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Индонезии, Польши, Эстонии, Чили, Сербии, Филиппин, Алжира и других стран.

Доля машин особо большой грузоподъемности (карьерные самосвалы от 90 тонн и выше, спецтехника) в общем объеме реализации продукции предприятия по итогам десяти месяцев 2019 года составила 64,7%.

Средняя грузоподъемность самосвала равняется 124 тоннам, в то время как за аналогичный период 2018-го и в целом за весь год этот показатель был на уровне 120 тонн.

Лидируют в общем объеме отгрузки января-октября 2019 года 110-130-тонные карьерные самосвалы (26%), а самой популярной моделью является БЕЛАЗ-75131, затем идут 220-240-тонники (25%) и 45-тонники (12%). Суммарная доля данных классов грузоподъемности составляет 63%.

Многие горнодобывающие предприятия пополнили свои парки техники новыми для них моделями карьерных самосвалов и спецтехники «БЕЛАЗ», что является неоспоримым доказательством доверия к бренду ведущих игроков мирового горнодобывающего рынка.

Так, Украина стала новым рынком для сбыта поливооросительных машин БЕЛАЗ-76135; 90-тонные БЕЛАЗ-75583 стали новой моделью для рынка Узбекистана; 220-тонные БЕЛАЗ-75307 – новый класс грузоподъемности для АО «ССГПО» (Казахстан) и новая модель для «Сибантрацита»; 240-тонные БЕЛАЗ-75313 – новый класс грузоподъемности белазовской техники для ЕВРАЗ; рудник «Восточный» (АО «Апатит») и Ковдорский ГОК впервые закупили самосвалы грузоподъемностью 180 тонн. Заслуживает внимания и тот факт, что после 8-летнего перерыва возобновились поставки белазовской техники в Чили, куда отправились самосвалы БЕЛАЗ-75581, и рынок этой латиноамериканской страны стал, таким образом, новым для серии 90-тонных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».
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