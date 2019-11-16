По данным на 1 ноября, в государственную службу занятости населения Минска нанимателями заявлено более 20,5 тыс. вакансий, работников ищут 2148 предприятий и организаций, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, с начала года в службу занятости населения столицы за содействием в трудоустройстве обратились 13,6 тыс. граждан. Более 8,3 тыс. трудоустроены на постоянную и временную работу, 107 получили безвозмездную субсидию для организации предпринимательской деятельности. Организовано обучение новым профессиям 266 человек. Проконсультировано по вопросам профориентации и профобучения по направлению службы занятости — 2,8 тыс. горожан.

В комитете напомнили, что минчане, которые находятся в поиске работы, могут обратиться за содействием в трудоустройстве в отделы обслуживания граждан управления занятости населения по адресам: ул. Я. Коласа, 69; пр. Любимова, 14; ул. Щербакова, 32.