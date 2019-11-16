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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ В СУММЕ 2,42 МЛН РУБЛЕЙ ЗАФИКСИРОВАНА В ТРЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:24 16.11.2019
По состоянию на 1 ноября 2019 года в трех организациях на территории Минской области зафиксирована задолженность по выплате заработной платы в сумме 2,42 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокуроры совместно с контролирующими органами приняли меры к защите трудовых прав граждан. В ряде случаев инициировали привлечение к ответственности нанимателей, которые не соблюдали сроки и порядок выплаты зарплаты.
Так, по результатам проверки в ЗАО «Г» прокурор Минского района вынес соответствующее предписание, за неисполнение требований которого генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности. А уполномоченное должностное лицо нанимателя по выплате заработной платы – заместитель руководителя этого же предприятия – привлечено к административной ответственности за нарушение сроков ее выплаты.
После вмешательства прокуратуры деньги работникам ЗАО «Г» выплатили, но не в полном объеме. Руководство закрытого акционерного общества обратилось в банк по вопросу выделения кредита для погашения задолженности по заработной плате в оставшейся части.
Прокуратура Жодино провела проверку в УП «Э», после завершения которой унитарное предприятие и его руководитель также привлечены к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы.
По фактам выявленных нарушений трудовых прав граждан органы прокуратуры Минской области в текущем году уже вынесли 27 актов надзора. К административной ответственности привлечено 9 лиц. Организации погасили перед работниками задолженность по заработной плате в сумме 1,9 млн рублей.
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