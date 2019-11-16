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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕНД MARKO ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В КАТЕГОРИИ «МОДА» ПРЕМИИ BELARUS BEAUTY AWARDS
13:49 16.11.2019

Бренд MARKO Холдинга «Марко», входящего в состав концерна «Беллегпром», признан лучшим в категории «Мода» престижной beauty-премии Belarus Beauty Awards.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, за него было отдано большинство голосов пользователей в номинации «Бренд обуви». Холдинг «Марко» впервые участвовал в конкурсе, и эта победа – не только свидетельство признания покупателей, но и стимул двигаться дальше и становиться еще лучше.

Премия Belarus Beauty Awards на протяжении 3 лет объединяет профессионалов индустрии красоты и здоровья. Участие в премии проходит по заявительному принципу. Потенциальный номинант заполняет заявку на участие, после чего организаторы добавляют на сайт премии карточку участника с кратким описанием. Определение победителей проходит при помощи онлайн-голосования. В 2019 году голосование за номинантов прошло в период с 1 по 31 октября в 6 категориях: здоровье, фитнес, красота, мода, косметический продукт, специальные номинации.

В текущем году в премии приняло участие более 150 номинантов со всей страны, а общее число отданных голосов превысило 150 тысяч.

Примечательно, что соперником MARKO в номинации «Бренд обуви» был бренд Belwest СООО «Белвест», также входящего в состав «Беллегпрома».
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