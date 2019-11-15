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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ ЗА 27 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В УЗДЕ ЗДАНИЕ XVIII ВЕКА
13:01 16.11.2019

На электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество» 15 ноября прошли организованные комитетом «Минскоблимущество» электронные торги по продаже недвижимого имущества, расположенного на территории Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, двухэтажный районный центр культуры 1798 года постройки в Узде покупатель приобрел за 27241,04 руб. В обязательствах у нового собственника сохранить историко-стилистические особенности здания, а вот с направлением использования недвижимого имущества собственник пока не определился.

Сразу два объекта: детский сад и комплекс зданий ГУО «Островской межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся Червенского района» в д. Островы Червенского района обрели новых хозяев. Как будет использоваться комплекс зданий пока не решено, а вот в бывшем детском саду планируется разместить производство по изготовлению сладостей.
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