На электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи «БУТБ-Имущество» 15 ноября прошли организованные комитетом «Минскоблимущество» электронные торги по продаже недвижимого имущества, расположенного на территории Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, двухэтажный районный центр культуры 1798 года постройки в Узде покупатель приобрел за 27241,04 руб. В обязательствах у нового собственника сохранить историко-стилистические особенности здания, а вот с направлением использования недвижимого имущества собственник пока не определился.

Сразу два объекта: детский сад и комплекс зданий ГУО «Островской межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся Червенского района» в д. Островы Червенского района обрели новых хозяев. Как будет использоваться комплекс зданий пока не решено, а вот в бывшем детском саду планируется разместить производство по изготовлению сладостей.