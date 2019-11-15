Заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус проведет 20 ноября личный прием граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, задать вопросы можно с 8.00 до 13.00 в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси (пр-т. Независимости, 115; каб. 47).