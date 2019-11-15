Беларусь с 2020 года откажется от производства биодизельного топлива. Такая информация прозвучала во время встречи 14 ноября главы концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с коллективом ОАО «Могилевхимволокно».

«Остановившись на работе ОАО «Могилевхимволокно», руководитель концерна отметил, что в связи с отказом со следующего года от производства биодизеля условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми», - говорится в сообщении концерна.

Андрей Рыбаков охарактеризовал ряд аспектов внешнего и внутреннего характера, которые будут определять работу нефтехимической отрасли страны в ближайшем будущем, вплоть до 2024 года. В первую очередь речь шла о налоговом маневре Российской Федерации, ценообразовании на рынках и стоимости нефти.