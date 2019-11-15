Академия для международных и должностных лиц Министерства коммерции КНР проводит с 15 по 29 ноября в Минске семинар по повышению конкурентоспособности резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, среди тем семинара: функционирование зон свободной торговли в Китае, инновации как инструмент повышения конкурентоспособности резидентов индустриального парка, развитие социальной сферы в индустриальном парке, создание промышленных кластеров.

Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь 15 ноября встретился с директором Академии для международных коммерческих должностных лиц при Министерстве коммерции КНР Чан Хэси.

Замминистра от имени Министерства экономики выразил благодарность за предоставленную возможность участия белорусских специалистов и чиновников в учебных курсах в рамках технико-экономической помощи правительства Китая. Только в этом году такой возможностью уже воспользовалось более 200 белорусов в рамках 30 организованных китайской стороной семинаров.

В ходе переговоров стороны обсудили тематику возможных будущих курсов.