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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
10:59 16.11.2019
Академия для международных и должностных лиц Министерства коммерции КНР проводит с 15 по 29 ноября в Минске семинар по повышению конкурентоспособности резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, среди тем семинара: функционирование зон свободной торговли в Китае, инновации как инструмент повышения конкурентоспособности резидентов индустриального парка, развитие социальной сферы в индустриальном парке, создание промышленных кластеров.
Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь 15 ноября встретился с директором Академии для международных коммерческих должностных лиц при Министерстве коммерции КНР Чан Хэси.
Замминистра от имени Министерства экономики выразил благодарность за предоставленную возможность участия белорусских специалистов и чиновников в учебных курсах в рамках технико-экономической помощи правительства Китая. Только в этом году такой возможностью уже воспользовалось более 200 белорусов в рамках 30 организованных китайской стороной семинаров.
В ходе переговоров стороны обсудили тематику возможных будущих курсов.
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