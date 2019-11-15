ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ 45% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАНО ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС

10:46 16.11.2019 Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (44,7% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (15,7%), налогу на прибыль (13,3%), акцизам (4,7%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,4%), налогу на доходы (2%), налогу на недвижимость (1,9%), земельному налогу (1,4%).