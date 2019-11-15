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ЭКОНОМИКА РБ


В СИТУАЦИИ С ДРОЖЖЕВЫМИ ЗАВОДАМИ И НЕМЕЦКИМИ ИНВЕСТОРАМИ РАЗБИРАТЬСЯ БУДУТ МЭР МИНСКА И ГЛАВА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
09:47 16.11.2019

В ситуации с дрожжевыми заводами и немецкими инвесторами разбираться будут мэр Минска и глава Гродненской области. Такое решение принял Александр Лукашенко по итогам состоявшегося в пятницу совещания по вопросам функционирования предприятий дрожжевой отрасли.

Как было озвучено на совещании, немецким инвесторам, занимавшимся модернизацией Слуцкого дрожжевого завода, чиновники обещали после запуска производства закрыть второй действующий в Беларуси Минский дрожжевой комбинат.

Суммарная мощность двух заводов составляет примерно 35 тыс. тонн дрожжевой продукции в год при потребности внутреннего рынка 7,7 тыс. т. В январе-сентябре этого года потребность внутреннего рынка в дрожжевой продукции была примерно поровну закрыта двумя заводами.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании обсуждались разные варианты развития событий. Причем к единому мнению прийти пока не удалось. Идей, как поступить с дрожжевыми предприятиями, было немало, а каждый госорган видел ситуацию по-своему: одни предлагали объединить предприятия, другие - перепрофилировать минский комбинат, третьи считали возможным закрыть его, рассматривались и другие варианты.

В то же время все участники совещания согласились, что сегодня дрожжевой комбинат в Минске - хорошее производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще не один год. Лукашенко подчеркнул, что взять и закрыть комбинат и его ошмянский филиал не выход, тем более это идет в разрез с социально ориентированной политикой в стране.

В связи с этим он назначил "хозяевами ситуации" мэра Минска Анатолия Сивака и главу Гродненской области Владимира Кравцова. Им поручено просчитать разные варианты развития событий и, исходя из государственных интересов, принять решение и направить его президенту. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, сделать как лучше для страны и людей.

Отдельное внимание на совещании уделили развитию экспорта. Предполагалось, что именно на это, как напомнил Лукашенко, и будет ориентирован завод в Слуцке. Однако работа в этом направлении ведется слабо. Получается, инвесторы не до конца выполняют свои обязательства, констатировал он.
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