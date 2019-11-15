Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Беларуси в январе-сентябре 2019 г. составили 106,8% к уровню января-сентября 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.