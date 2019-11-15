Октябрь традиционно считается месяцем с высоким спросом на квартиры, поэтому неудивительно, что после некоторой «просадки» в сентябре покупательская активность вновь начала расти.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, по сравнению с сентябрем в Минске зарегистрировали на 18,5% больше сделок купли-продажи квартир. Этот результат оказался самым высоким для октября за последнее десятилетие.

Предложение квартир незначительно сократилось (-0,9%). Всего за последний год выставленных на продажу квартир стало меньше на 11%.

На одну проданную квартиру приходится порядка пяти выставленных на продажу, что указывает на «разогретый» рынок, для которого характерен рост цен.

Наиболее ощутимый рост спроса был зафиксирован у 2- и 3-комнатных квартир, на которые в совокупности пришлось 57% всех сделок.

Почти треть всех проданных в Минске квартир располагались во Фрунзенском районе, по 11−12% от общего объема сделок отошли Московскому, Первомайскому и Заводскому районам.

Значительное влияние на показатели октября оказали сделки с квартирами в готовых новостройках (дому не более года). В октябре на их долю пришлось 14% всех сделок купли-продажи квартир, что является максимальным показателем за последние 18 месяцев.

Средняя цена проданных квартир в октябре не изменилась и составляет 1334 $/м2. Рост среднего уровня цен был отмечен у 2- и 4-комнатных квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1419 $/м2 (-0,8% за месяц) — $51 200; 2-комнатные квартиры: 1300 $/м2 (+2,0%) — $64 400; 3-комнатные квартиры: 1236 $/м2 (-1,0%) — $83 000; 4-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1,2%) — $85 750.

Рост цен продолжается, но его замаскировала значительно возросшая доля сделок с квартирами в готовых новостройках, проводившихся по ценам ниже средних. Если такие сделки не брать в расчет, то средний уровень цен на «вторичке» продолжил расти, прибавив в октябре 1,1%. Велика вероятность, что эти темпы будут в ноябре-декабре, когда доля готовых новостроек в общей структуре спроса вернется к норме.

В октябре дорожало не самое бюджетное жилье — в лидерах по темпам роста цен сталинки (+1,5%) и квартиры в типовых кирпичных домах советской эпохи (+0,7%). Всего индекс цен предложения поднялся в октябре на полпроцента, но в последние недели рост заметно ускорился.

Снижение цен было зафиксировано в каждом третьем районе столицы, но в большинстве случаев оно не превысило 1%. Максимальные темпы снижения цен отмечены в районе улиц Красноармейской и Ульяновской. Что касается роста цен, то сразу в 8 микрорайонах его темпы превысили 3%.

Все без исключения соседние столицы отметились ростом цен на квартиры. Во многом способствовали этому курсовые колебания, давшие дополнительный импульс росту долларовых цен. Сильнее всего с начала года квартиры подорожали в Киеве (+9,4%).

Первая половина 2019 года ничем не выделялась на фоне предыдущих лет, но в конце лета — начале осени ситуация все больше стала напоминать «рынок продавца». Любопытный факт: август, сентябрь и октябрь очень похожи на аналогичные месяцы 2017 года. Такой же высокий спрос, схожий объем предложения и динамика цен.

Два года назад за этим последовал один из самых «жарких» периодов в истории столичного рынка жилья с рекордными показателями спроса и резким подорожанием квартир. С учетом анонсированного Нацбанком очередного снижения ставки рефинансирования можно предположить, что будет довольно бурное окончание года. Впрочем, приблизиться к рекордам 2017 рынку вряд ли удастся — за аналогичные по своим характеристикам квартиры сейчас просят на 7−10 тысяч долларов больше, да и объем потенциальных покупателей жилья за последние годы заметно поредел. Тем не менее вероятность того, что окончание года пройдет под знаком медленного роста цен, остается очень высокой.