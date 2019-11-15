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ЭКОНОМИКА РБ
ИП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА 12,8%
17:14 15.11.2019
Индивидуальные предприниматели Брестской области за январь-октябрь 2019 года внесли в бюджет 65,6 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, вклад ИП в копилку бюджета составляет 4,6% от консолидированного бюджета региона. Платежи по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 12,8%, или на 7,4 млн руб. в фактических ценах.
Свыше 45% в объеме поступлений от индивидуальных предпринимателей занимают платежи плательщиков упрощенной системы налогообложения, почти 32% налогов уплачено плательщиками общеустановленной системы налогообложения и 23% – плательщиками единого налога.
На 1 ноября 2019 года в области числится 34,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и по сравнению с началом года их количество выросло на 1,7 тыс.
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