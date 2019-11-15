Новый бизнес-инкубатор, созданный в рамках проекта ПРООН и Министерства экономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке России открылся14 ноября в Горках. Событие открыло программу Всемирной недели предпринимательства-2019, которая пройдет с 18 по 24 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» Программы развития ООН в Беларуси, бизнес-инкубатор в Горках стал одним из шести центров поддержки предпринимательства, которые проект «Малые города» за два года создал в Могилевской и Витебской областях. Всего за один год помещение бывшего кафе площадью 150 кв. м превратилось в современный бизнес-инкубатор с оборудованным пространством для коворкинга, переговорными, офисом и даже собственной кофейней, где планируют запустить школу бариста. Руководила процессом создания центра команда Технопарка «Горки», уже давно и плотно работающая с местными предпринимателями и студентами сельскохозяйственной академии. По словам директора бизнес-инкубатора Андрея Тимаева, центр поддержки получился именно таким, каким его хотелось видеть – современным пространством для нетворкинга и творчества. Помимо общения с экспертами, предприниматели здесь могут свободно общаться между собой и находить новые идеи для стартапов.

Организаторы проекта считают, что создание работа современных бизнес-инкубаторов в небольших городах помогает жителям регионов получить такие же возможности для реализации, что и у предпринимателей из столицы и областных центров:

«Создание бизнес-инкубаторов в малых городах – наглядный пример реализации приоритета ПРООН по инвестированию в человеческий капитал. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионах расширяет возможности для их жителей в сфере бизнес-обучения, получения консультационной и информационной помощи. Это способствует развитию самозанятости, созданию новых рабочих мест, в том числе для женщин и молодежи. Мы рады, что благодаря таким проектам в партнерстве с Российской Федерацией мы вносим свой вклад в реализацию национальных приоритетов Беларуси и достижение целей по наращиванию доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны, которая к 2030 году должна составить 50%», – сказала постоянный представитель ПРООН в Беларусь Александра Соловьева.

По словам заместителя председателя Горецкого райисполкома по вопросам экономики Ирины Сухубаевской, в Горецком районе сегодня работают 650 индивидуальных предпринимателей и 250 юридических лиц, которые приносят 33% налогов в бюджет района – эта цифра соизмерима с вкладом, который вносят государственные предприятия. Поддержка малого бизнеса – приоритетная задача местной администрации, и открытие нового центра поддержки в Горках окажет большую помощь в реализации поставленных целей.

На открытии нового центра поддержки предпринимателей в Горках собрались не только официальные гости, но и начинающие бизнесмены, решившие представить свои бизнес-проекты в рамках первого в Горках хакатона, который провели в рамках открытия. Всего за один день 7 команд разработали новые идеи для бизнеса и представили членам жюри свои планы по их реализации. Состав участников получился очень разнообразным: от программистов и студентов до экоактивистов и пенсионеров.

Возраст самых старших участников хакатона – 69 лет. Инициативная группа волонтеров местной социальной службы загорелась идеей создать первый в Горках инклюзивный терапевтический парк, вдохновившись примером таких проектов в крупных городах. Члены жюри идею оценили и в качестве приза за второе место отправят членов команды на обучение в профильные организации в Москву, где им помогут из социального проекта трансформировать эту идею в устойчивый бизнес, способный приносить не только пользу, но и стабильный доход.

Победу же в хакатоне одержала команда студентов академии – Bro Print, решившая в качестве бизнес-идеи использовать решение проблемы, с которой сами сталкиваются во время учебы – нехватка времени и постоянная необходимость в больших объемах печати учебных материалов и работ. Ребята предложили идею онлайн печатного сервиса для студентов с доставкой уже оформленных и «подшитых» работ прямо в общежитие. Студенты провели мониторинг востребованности такой услуги, просчитали возможную прибыль и даже создали прототип сайта с уже работающим функционалом для приема заказов. Благодаря победе в хакатоне, участники команды в течение трех месяцев будут работать с профессиональным ментором, специализирующимся на их сфере бизнеса, и смогут запустить свой стартап уже в ближайшее время. К слову, по признанию ребят, во время хакатона им уже пришла в голову идея для расширения профиля своей будущей компании - оказание рекламных услуг местным компаниям.

По мнению организаторов проекта «Малые города», поддержка профессиональных менторов и экспертов особенно важна для начинающих предпринимателей, которые горят идеей реализовать свои проекты, но пока не имеют достаточно опыта и знаний, чтобы сделать это правильно.

«Созданный в Горках бизнес-инкубатор – пример того, какие субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса необходимо развивать в Беларуси. В Горках живут и учатся более 10 тысяч студентов, которые помимо своих основных специальностей могут прямо в кампусе бесплатно получать дополнительное бизнес-образование и применять эти знания в абсолютно любой сфере деятельности», – отметил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.

Благодаря проекту «Малые города» в Могилевской области уже активно работают еще три центра поддержки предпринимательства – в Чаусах, Кричеве и Мстиславле. Еще два бизнес-инкубатора были созданы в малых городах Витебской области – Барани и Глубоком. С 2018 года эти центры поддержки предпринимательства предлагают бесплатные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам, тренинги и семинары. На сегодняшний день специалистами центров поддержки проведено более 100 бесплатных консультаций. Некоторые из центров предоставляют предпринимателям на льготных условиях офисные помещения или оборудованные рабочие места в коворкинге.