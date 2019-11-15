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ЭКОНОМИКА РБ


С ОДНОЙ БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДО 52 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЫРОСЛА ЦЕНА ПРОДАЖИ НА АУКЦИОНЕ БЫВШЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО» В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ
16:48 15.11.2019

С одной базовой величины до 52 тысяч рублей выросла цена продажи на аукционе бывшего оздоровительного лагеря «Солнышко» в Оршанском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на состоявшихся 14 ноября торгах участвовали шесть претендентов на покупку имущества. Аукцион завершился на 40 шаге.

По информации комитета «Витебскоблимущество», с января 2019 года это была шестая по счету попытка продажи недвижимости. На первом аукционе начальная цена аукциона была равна 28 базовым величинам или 714 рублям.

В 2012 году лагерь был передан государственному предприятию «Гостиница-Орша» и использовался до 2017 года как база отдыха «Девино». Новым владельцем имущества стало частное торговое предприятие из Оршанского района.

В состав базы отдыха входит 28 капитальных строений, в том числе 2 спальных корпуса, 4 дома для персонала, клуб, баскетбольная площадка, медпункт, столовая, склады с пристройками, дом сторожа, пост охраны, душевая, сушилка, туалет, водонапорная башня, артскважина, очистные сооружения, а также сети (водопроводная, канализационная, тепловая и электрическая).

Также под базу отдыха отведен земельный участок, общей площадью 6 га, который предоставляется новому собственнику в аренду на 20 лет.

Всего в этом году комитетом «Витебскоблимущество» было продано 76 объектов на сумму более 2,5 млн. рублей, из которых 34 объекта были проданы на аукционах с установлением начальной цены в одну базовую величину.
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