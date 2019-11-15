За январь-сентябрь 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,3%, рентабельность продаж – 8,1%.

Как сообщает Главное статистическое управление Минска, дебиторская задолженность на 1 октября 2019 г. составила 15,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд. рублей, или 15% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2019 г. составила 16,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд. рублей, или 6,8% от общего объема кредиторской задолженности.