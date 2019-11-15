|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ОБЕСПЕЧИЛА ТЕРМИНАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ И ПРОПУСК УСКОРЕННОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА ИЗ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КИТАЙ
16:22 15.11.2019
Из Бреста 15 ноября отправлен юбилейный контейнерный поезд, следующий в сообщении Европа-Китай через российско-китайский погранпереход Забайкальск/Манчжурия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, данный проект реализуется ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД». Операторами проекта выступают АО «РЖД Логистика», в Европе и Китае – компания Far East Land Bridge (FELB). Экспедирование поезда по территории Беларуси осуществляет государственное предприятие «БТЛЦ» – официальный экспедитор БЖД.
В 1000-м поезде следует 71 сорокафутовый контейнер с автокомплектующими концерна BMW назначением на станцию Шеньян (Китай), а также оборудованием, автозапчастями и другими грузами.
Белорусская железная дорога обеспечивает своевременную терминальную обработку контейнеров на контейнерном терминале станции Брест-Северный, формирование и беспрепятственный пропуск данного поезда.
Ускоренные контейнерные поезда из Европы в Китай по маршруту Брест-Забайкальск курсируют транзитом через территорию Беларуси, начиная с октября 2011 года. В настоящее время регулярность указанного сервиса составляет в среднем 3-4 поезда в неделю. Сроки доставки от польско-белорусской до российско-китайской границы – 7-8 дней.
Белорусский участок II Общеевропейского транспортного коридора маршрутные контейнерные поезда проходят менее чем за 12 часов.
Данный контейнерный поезд – не единственный совместный проект, реализованный ПАО «ТрансКонтейнер» и Белорусской железной дорогой. В настоящий момент в сотрудничестве с ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляются перевозки комплектующих для автоконцернов BMW, Volvo, Volkswagen, Daimler-Benz, а также перевозятся автозапчасти, строительные грузы, оборудование и другие грузы. За 12 лет деятельности представительства компании ПАО «ТрансКонтейнер» в Беларуси через переход Брест-Тересполь в направлении Восток–Запад–Восток проследовало около 1,5 млн контейнеров в ДФЭ.
Белорусской железной дорогой проводится активная работа с участниками рынка транспортных услуг по организации и развитию контейнерных перевозок. В настоящее время контейнерные поезда отправляются из 60 городов Китая в направлении 50 городов 15 европейских стран.
За январь–октябрь 2019 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай–Европа–Китай по Белорусской железной дороге перевезено 269,6 тыс. контейнеров в ДФЭ, что составило 103% к аналогичному периоду 2018 года.
Основная доля транзитных контейнерных перевозок в сообщении Восток–Запад–Восток осуществляется через Брестский железнодорожный узел.
Контейнерный терминал станции Брест-Северный – пример комплексного развития Белорусской железной дороги и гармонизации технологического процесса с соседними железнодорожными администрациями. После завершения его модернизации в августе 2019 года новая инфраструктура терминального комплекса позволяет обрабатывать порядка 1 млн контейнеров в ДФЭ в год с предоставлением бизнес-сообществу услуг по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке.
Полный комплекс услуг по проработке маршрутов и организации перевозок грузов в контейнерах осуществляет государственное предприятие «БТЛЦ» – официальный экспедитор БЖД.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2019
Курсы в банках
на 15.11.2019
Конвертация в банках
на 15.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте