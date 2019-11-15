Из Бреста 15 ноября отправлен юбилейный контейнерный поезд, следующий в сообщении Европа-Китай через российско-китайский погранпереход Забайкальск/Манчжурия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, данный проект реализуется ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД». Операторами проекта выступают АО «РЖД Логистика», в Европе и Китае – компания Far East Land Bridge (FELB). Экспедирование поезда по территории Беларуси осуществляет государственное предприятие «БТЛЦ» – официальный экспедитор БЖД.

В 1000-м поезде следует 71 сорокафутовый контейнер с автокомплектующими концерна BMW назначением на станцию Шеньян (Китай), а также оборудованием, автозапчастями и другими грузами.

Белорусская железная дорога обеспечивает своевременную терминальную обработку контейнеров на контейнерном терминале станции Брест-Северный, формирование и беспрепятственный пропуск данного поезда.

Ускоренные контейнерные поезда из Европы в Китай по маршруту Брест-Забайкальск курсируют транзитом через территорию Беларуси, начиная с октября 2011 года. В настоящее время регулярность указанного сервиса составляет в среднем 3-4 поезда в неделю. Сроки доставки от польско-белорусской до российско-китайской границы – 7-8 дней.

Белорусский участок II Общеевропейского транспортного коридора маршрутные контейнерные поезда проходят менее чем за 12 часов.

Данный контейнерный поезд – не единственный совместный проект, реализованный ПАО «ТрансКонтейнер» и Белорусской железной дорогой. В настоящий момент в сотрудничестве с ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляются перевозки комплектующих для автоконцернов BMW, Volvo, Volkswagen, Daimler-Benz, а также перевозятся автозапчасти, строительные грузы, оборудование и другие грузы. За 12 лет деятельности представительства компании ПАО «ТрансКонтейнер» в Беларуси через переход Брест-Тересполь в направлении Восток–Запад–Восток проследовало около 1,5 млн контейнеров в ДФЭ.

Белорусской железной дорогой проводится активная работа с участниками рынка транспортных услуг по организации и развитию контейнерных перевозок. В настоящее время контейнерные поезда отправляются из 60 городов Китая в направлении 50 городов 15 европейских стран.

За январь–октябрь 2019 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай–Европа–Китай по Белорусской железной дороге перевезено 269,6 тыс. контейнеров в ДФЭ, что составило 103% к аналогичному периоду 2018 года.

Основная доля транзитных контейнерных перевозок в сообщении Восток–Запад–Восток осуществляется через Брестский железнодорожный узел.

Контейнерный терминал станции Брест-Северный – пример комплексного развития Белорусской железной дороги и гармонизации технологического процесса с соседними железнодорожными администрациями. После завершения его модернизации в августе 2019 года новая инфраструктура терминального комплекса позволяет обрабатывать порядка 1 млн контейнеров в ДФЭ в год с предоставлением бизнес-сообществу услуг по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке.

Полный комплекс услуг по проработке маршрутов и организации перевозок грузов в контейнерах осуществляет государственное предприятие «БТЛЦ» – официальный экспедитор БЖД.