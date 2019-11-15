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ЭКОНОМИКА РБ
КОНГРЕССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРОЙДЕТ 27 НОЯБРЯ
16:10 15.11.2019
Конгрессное мероприятие «Инновационное развитие Витебской области» состоится 27 ноября в Витебске.
Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», его основными целями являются интеграция науки, образования и бизнеса, продвижение научно-технических разработок, их внедрение и коммерциализация, стимулирование инновационной активности организаций.
В рамках мероприятия состоится пленарное заседание и международная биржа деловых контактов, семинар по развитию инновационной деятельности в регионах, будет организована работа выставочных экспозиций инновационной продукции и разработок.
Планируется заключение договоров о сотрудничестве.
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