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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛИ ДОРОГУ ОТ МКАД ДО НОВОЙ БОРОВОЙ
15:56 15.11.2019
Между МКАД и Новой Боровой открыли прямую дорогу. Новая развязка открывает быстрый путь до кольцевой. Она также позволит избежать заторов, что актуально для микрорайона с более чем 15 тыс. жителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании «А-100 Девелопмент», дорога построена «с нуля» и стала альтернативой съезду с улицы Городецкой. Рабочие положили свежий асфальт и оформили элементы навигации. Предусмотрены полосы разгона и торможения, равно как и разделительная. Вдоль пути обустроен тротуар, ездят и велосипедисты. Все работы взял на себя застройщик.
По плану, дорогу должны были открыть не раньше 2020 года. Но застройщик управился раньше, чем ожидалось. Оперативность объясняют возросшим потоком автомобилей: по утрам и вечерам здесь нередко возникали пробки. Новая дорога в Новую Боровую и деревню Копище должна разгрузить трафик и обеспечить больший комфорт владельцам автомобилей.
«Строительством дороги занимались самостоятельно, и для нас это элемент заботы о жителях и гостях микрорайона. Мы прекрасно понимаем, что развитая инфраструктура, в том числе дороги, школы, торговый центр, детские и спортивные площадки, не менее важны для людей, чем качественное жилье. Новый выезд на МКАД существенно улучшит движение в часы пик и позволит сэкономить время автомобилистам», – отметили в «А-100 Девелопмент».
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