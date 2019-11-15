За январь-сентябрь 2019 г. организации Министерства энергетики построили и реконструировали 1078,9 км линий электропередачи напряжением 0,4-330 кВ, произведена замена тепловых сетей общей протяженностью 60,9 км в однотрубном исчислении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за истекший период завершен проект по замене турбоагрегата ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, введены в эксплуатацию подстанция 330 кВ «Металлургическая», 330 кВ «Минск-Северная», молочно-товарная ферма на 1210 голов в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго».

Продолжаются работы по строительству Белорусской АЭС, реконструкции Минской ТЭЦ-3, реализуются мероприятия по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, продолжается реконструкция подстанций 750 кВ «Белорусская», 330 кВ «Могилев», на объекте «Строительство участка газопровода высокого давления 1-й категории от ГРС «Восточная» до действующего кольцевого газопровода в районе пр.Партизанского».

Введено в эксплуатацию более 754 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом 14,7 тыс. квартир, на потребление природного газа со сжиженного переведено 4,9 тыс. квартир.