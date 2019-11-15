Компания МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0» с улучшенной опцией: теперь раздавать интернет можно в любом объеме и без дополнительной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе телеком-оператора, предложение доступно со скидками на абонентскую плату, в которую включен безлимитный интернет без ограничения скорости, 400 минут на разговоры во все сети, а также возможность делиться интернет-трафиком в любом объеме.

Стать абонентом тарифного плана «Безлимитище 2.0» можно по 29 февраля 2020 года. Абонентская плата в течение первых 90 дней с момента подключения для новичков составит 16,5 руб., для действующих абонентов МТС — 22,5 руб. (после окончания акционного периода до конца 2020 года тарифный план будет предоставляться со скидкой за 22,5 руб. в месяц для всех абонентов, далее — за 30 руб.).

«Тариф «Безлимитище» был запущен в марте 2017 года и очень быстро завоевал популярность у пользователей. Менее чем за год это тарифное предложение выбрали более миллиона абонентов. Мы решили обновить популярный тариф, чтобы дать возможность еще большему количеству абонентов наслаждаться потоковым видео и аудио везде, где доступна мобильная связь от МТС», - подчеркнули в компании мобильного оператора.