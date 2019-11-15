Александр Лукашенко хочет разобраться с требованиями немецких инвесторов сделать монополистом Слуцкий дрожжевой комбинат. Такая информация прозвучала 15 ноября на совещании по вопросам функционирования предприятий дрожжевой отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в последний раз ситуация в дрожжевой отрасли обсуждалась в 2018 году: в феврале А. Лукашенко посетил Слуцкий дрожжевой завод, в декабре речь о нем зашла уже на совещании президента с руководством Совета министров, где рассматривалась работа государственных предприятий.

«Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на уровень президента, но который должен был быть давно решен в правительстве», - А. Лукашенко начал совещание с замечания Совмину.

За прошедшее время дрожжевой завод в Слуцке, в который было вложено около 37 млн евро, в том числе 10 млн евро германских инвестиций, нарастил свои производственные мощности. Сейчас они составляют 20 тыс. т продукции в год. Мощности завода позволяют нарастить производство до 70 тыс. т. Кроме того, в стране работают дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах. Они могут ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции. Емкость же белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

«Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза», - отметил Лукашенко.

Однако в этой сфере, считает он, до сих пор есть незадействованные резервы роста. Кроме традиционного хлебопечения дрожжи могут применяться и в медицине, и в животноводстве, заметил А. Лукашенко.

«Хотелось бы сегодня обсудить вопросы эффективности дрожжевой отрасли и направления ее дальнейшего развития», - добавил он.

При этом Лукашенко, чтобы не было «всякого рода темноты и конспирологии», не стал утаивать существующие нюансы, которые и являются поводом для проведения совещания.

«Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую», - пояснил Лукашенко.

Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам А. Лукашенко, такого и быть не могло.

«А если было – то это дурь полная со стороны наших чиновников. Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал – немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное – это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы», - заявил он.