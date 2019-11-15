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ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТНИКИ ОХОТХОЗЯЙСТВ РОГАЧЕВСКОГО И КОРМЯНСКОГО РАЙОНОВ ОКАЗАЛИСЬ ПРИЧАСТНЫМИ К НЕЗАКОННЫМ ОХОТАМ
14:40 15.11.2019

Два факта незаконных охот на копытных выявили сотрудники Жлобинской инспекции охраны животного и растительного мира в ноябре.

Как сообщает сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в Рогачевском районе егерь проводил охоты на лосей. Согласно документам, с 31 октября по 4 ноября были добыты два взрослых лося и один сеголеток, причем последнего подстрелил сам егерь. Однако при исследовании останков животных инспекторы установили, что все они принадлежат взрослым особям.

Казалось бы, ошибка в указании возраста добытого животного несущественна. На деле же получается, что егерь, как минимум, обманул свое хозяйство, ведь за разрешение на добычу сеголетка он заплатил 300 рублей, а взрослый лось, которого он и подстрелил по факту, обошелся бы вдвое дороже. Кроме того, добыча животного без разрешения расценивается как незаконная охота. В отношение егеря возбуждено уголовное дело.

9 ноября в охотугодьях Кормянской структуры БООР инспекторы остановили для проверки УАЗ, на котором ехали 4 охотника и егерь. С собой они везли 5 рюкзаков с мясом. Охотники предъявили талон на провоз дичемясной продукции, выданный руководителем охотхозяйства. Согласно записи в этом документе, перевозилось мясо добытого в тот день лося.

Когда инспекторы попросили показать, где закопаны останки копытного и извлекли его голову, оказалось, что это вовсе не лось, а олень. Разрешение на добычу этого животного работниками охотхозяйства не закрывалось. Более того, олень был добыт в запрещенном для охоты месте: на загрязненной радионуклидами территории. В отношении подстрелившего его охотника возбуждено уголовное дело. Мужчина уже возместил причиненный вред, который исчисляется в тройном размере и составляет около 23 тысяч рублей.

Правовая оценка будет дана и действиям работников охотхозяйства.
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