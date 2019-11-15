В БГУ открыт прием заявок на Всебелорусский образовательный конкурс стартапов Startup Heart.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, он направлен на создание условий для реализации бизнес-проектов, оказание помощи в поиске партнеров или инвесторов.

Участниками состязания могут стать все желающие старшеклассники, студенты и молодые специалисты до 30 лет. Идеи или готовые проекты в области IT, «Умного города», интеллектуальных технологий, медицины, образования, социального предпринимательства и других сфер принимаются до февраля 2020 года по ссылке.

Программа конкурса включает проведение вебинаров, мастер-классов по продвижению личного бренда, карьерного роста в сфере продаж и др. Опытные наставники помогут авторам подготовить стартап к реализации, найти материальную поддержку и оценить спрос на новый продукт в условиях рынка.

Подведение итогов Startup Heart состоится в апреле 2020 года. Победитель получит финансовую поддержку на продвижение своего проекта.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.

Startup Heart – всебелорусский образовательный конкурс стартапов для молодежи. Инициатива и реализация принадлежат студентам и преподавателям БГУ. Первый сезон стартовал в мае 2019 года. В нем приняло участие около 40 проектов, семь из которых получили финансовую поддержку на дальнейшее развитие инициативы.