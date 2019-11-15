ЭКОНОМИКА РБ

МИНОБЛИСПОЛКОМ ПРОДАЕТ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 5,68% АКЦИЙ ОАО «ТЕХСЕРВИС-ДОЛГОЕ»

14:16 15.11.2019 Принадлежащие Минской области 454 простые (обыкновенные) акции ОАО «Техсервис-Долгое» (5,68% уставного фонда) выставлены для продажи на аукционе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Об этом говорится в решении Минского облисполкома №877 от 13 ноября 2019 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», аукцион состоится 19 декабря. Стартовая цена продажи пакета акций составляет 24298,08 рубля.