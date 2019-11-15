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ЭКОНОМИКА РБ
МИНОБЛИСПОЛКОМ ПРОДАЕТ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 5,68% АКЦИЙ ОАО «ТЕХСЕРВИС-ДОЛГОЕ»
14:16 15.11.2019
Принадлежащие Минской области 454 простые (обыкновенные) акции ОАО «Техсервис-Долгое» (5,68% уставного фонда) выставлены для продажи на аукционе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Об этом говорится в решении Минского облисполкома №877 от 13 ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», аукцион состоится 19 декабря.
Стартовая цена продажи пакета акций составляет 24298,08 рубля.
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