В январе-сентябре 2019 г. выработка электроэнергии (без блок-станций) организациями, входящими в систему Министерства энергетики, составила 26,2 млрд кВт×ч (102,6% к январю-сентябрю 2018 г.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, экспорт электроэнергии организациями ведомства за девять месяцев составил 1510,4 млн кВт×ч (194,2% к январю-сентябрю 2018 г.), общее потребление – 27,9 млрд кВт×ч (101%). Энергоснабжающими организациями отпущено 22,2 млн Гкал тепловой энергии.

Объем поставки природного газа потребителям республики в январе – сентябре 2019 г. составил 13,8 млрд куб. м (100,5% к январю – сентябрю 2018 г.), реализация сжиженного углеводородного газа – 42,5 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2019 года организациями торфяной промышленности добыто 2472,8 тыс. тонн торфа (102,8% от установленного на сезон добычи 2019 года задания), произведено 746,2 тыс. тонн торфяных топливных брикетов и сушенки. Объем поставок торфяных топливных брикетов и сушенки на внутренний рынок республики составил 632,7 тыс. тонн (95,9% к уровню аналогичного периода 2018 года). Экспортировано 90,1 тыс. тонн торфяных топливных брикетов (100% к уровню аналогичного периода 2018 года).