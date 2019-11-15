|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 26 МЛРД КВТ×Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
13:43 15.11.2019
В январе-сентябре 2019 г. выработка электроэнергии (без блок-станций) организациями, входящими в систему Министерства энергетики, составила 26,2 млрд кВт×ч (102,6% к январю-сентябрю 2018 г.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, экспорт электроэнергии организациями ведомства за девять месяцев составил 1510,4 млн кВт×ч (194,2% к январю-сентябрю 2018 г.), общее потребление – 27,9 млрд кВт×ч (101%). Энергоснабжающими организациями отпущено 22,2 млн Гкал тепловой энергии.
Объем поставки природного газа потребителям республики в январе – сентябре 2019 г. составил 13,8 млрд куб. м (100,5% к январю – сентябрю 2018 г.), реализация сжиженного углеводородного газа – 42,5 тыс. тонн.
За 9 месяцев 2019 года организациями торфяной промышленности добыто 2472,8 тыс. тонн торфа (102,8% от установленного на сезон добычи 2019 года задания), произведено 746,2 тыс. тонн торфяных топливных брикетов и сушенки. Объем поставок торфяных топливных брикетов и сушенки на внутренний рынок республики составил 632,7 тыс. тонн (95,9% к уровню аналогичного периода 2018 года). Экспортировано 90,1 тыс. тонн торфяных топливных брикетов (100% к уровню аналогичного периода 2018 года).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2019
Курсы в банках
на 15.11.2019
Конвертация в банках
на 15.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте