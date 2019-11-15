ОАО «МТЗ» принимает участие в выставке AGRITECHNICA-2019, которая проходит 10-16 ноября в Ганновере (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, Минский тракторный завод провел презентацию новых разработок.

Представленные модели – тракторы средней мощности, спроектированные и построенные с учетом потребностей европейского рынка. В отличие от ранее выпускавшихся серийных машин, новинки обладают повышенной комфортностью, увеличенной мощностью и маневренностью, при условии уменьшения габаритов, а также поддерживают последние экологические требования Евросоюза.

«Одним из основных значимых моментов новых машин выступает дизайн. Новый шаг в 73-летней истории развития завода и его продукции ознаменован возвращением к классическому цветографическому решению, непосредственно ассоциирующемуся с известными во всем мире качественными и доступными тракторами под брендом BELARUS», – отметили в МТЗ.