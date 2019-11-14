Лидский район признан лучшим в Беларуси для ведения бизнеса среди населенных пунктов свыше 50 тыс. жителей. Таковы итоги Республиканского конкурса «Лучший город и область для бизнеса Беларуси-2019».

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в конкурсе приняло участие 138 из 143 регионов Беларуси. В состав экспертного жюри вошли бизнес-ассоциации, представители государственных органов управления, ведущие экономисты страны.

Конкурс традиционно проводится Республиканской конфедерацией предпринимательства при поддержке Министерства экономики с 2008 года. Регионы оценивались по таким показателям, как количество действующих субъектов хозяйствования, собираемые налоги, удельный вес новых рабочих мест, темп прироста перечисленных показателей.

Для развития бизнеса в Лидском районе созданы три инвестиционные площадки СЭЗ «Гродноинвест» общей площадью свыше 540 га. Специальный правовой режим, включающий налоговые, таможенные и иные преференции, позволяет сократить издержки по проекту до 40%.

Сегодня в Лидском районе свои проекты реализуют пять резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с инвестициями из Беларуси, Германии и Литвы. Их совокупный объем производства превышает 190 млн рублей, 68% которого отправляется на экспорт.

Потенциальным инвесторам предоставляется комплексная юридическая и консультативная поддержка. Для создания производства можно выбрать один из свободных земельных участков, который предоставляется резиденту СЭЗ без аукциона, либо взять в аренду свободные производственные площади.