ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 27 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

12:22 15.11.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минску – начальник управления Сергей Козенко проведет 27 ноября выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 14.30 до 16.30 в инспекции МНС по Октябрьскому району Минска (ул. Чкалова, 6)