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ЭКОНОМИКА РБ


ФПБ С 15 НОЯБРЯ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
12:14 15.11.2019

С 15 ноября Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) начнет мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях всех регионов.

Как сообщает сайт ФПБ, профсоюзные рейдовые группы особое внимание обратят на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Кроме того, на постоянной основе в Федерации профсоюзов Беларуси работает «горячая линия», которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на горячую линию информацию.

«В прошлом году в ходе профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима на рабочих местах было выявлено около 3 тысяч нарушений. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты о дополнительных перерывах. Не оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Всего мониторинг коснулся 3 180 предприятий и организаций», – сообщил главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько.

Стоит отметить, что на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.
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