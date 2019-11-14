В текущем году в Гомельской области произошел резкий рост преступлений, связанных с хищением денег граждан путем использования компьютерной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, если за 10 месяцев прошлого года на Гомельщине зарегистрировано 305 преступлений, предусмотренных статьей 212 Уголовного кодекса, то за аналогичный период 2019 года – 930.

В этом году наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано в городе Гомеле (491), а также в Мозырском (68), Светлогорском (64), Жлобинском (60) и Речицком (52) районах.

Значительная часть уголовных дел возбуждена по фактам незаконного получения денежного кредита у оператора сотовой связи. Как показывает следственная практика, злоумышленники под различными предлогами просят граждан воспользоваться их мобильными телефонами, устанавливают на них программное приложение и получают «мобильный» кредит в размере до 100 рублей. Затем преступники быстро переводят деньги на свой расчетный счет, электронный кошелек или другой абонентский номер.

В ближайшее время в суде Гомельского района начнется рассмотрение многоэпизодного уголовного дела в отношении группы лиц, которые обманули таким способом 27 человек.

В целях искоренения подобных преступлений управление Следственного комитета по Гомельской области обратилось к уполномоченному по защите прав потребителей в главное управление торговли и услуг Гомельского облисполкома с предложением совместной разработки мер по защите прав потребителей на безопасность услуги, предоставляемой сотовым оператором.

В октябре-ноябре текущего года в Гомеле произошла серия преступлений, связанных с незаконным получением у граждан реквизитов банковских платежных карт и списанием средств. Злоумышленники звонили потерпевшим на мобильные телефоны, представлялись работниками различных банков, и под вымышленными предлогами запрашивали реквизиты банковских платежных карт и паспортные данные. В результате доверительного общения граждане лишались своих сбережений.

Преступления совершались как в будние, так и выходные дни. Некоторые преступления совершены в вечернее время, когда потерпевшие возвращались после работы домой и в спешке принимали необдуманные решения.

Во время длительных ноябрьских выходных Гомельским городским отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел в отношении неустановленных лиц, которые обманным путем похитили денежные средства нескольких гомельчанок пенсионного и предпенсионного возраста.

К примеру, вечером 7 ноября 56-летней жительнице Гомеля на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина с вымышленной фамилией, который представился работником банка. Мужчина обратился к потерпевшей по ее полному имени. Лжебанкир поинтересовался, теряла ли женщина свою банковскую карточку или передавала ее другим лицам. Получив отрицательный ответ, он сообщил, что некто пытается осуществить несанкционированный доступ к ее карт-счету с целью хищения денег. Злоумышленник убедил потерпевшую, что необходимо безотлагательно принять меры для предотвращения противоправных действий. Мужчина попросил сообщить ему номер банковской карты и идентификационный номер в паспорте. Получив сведения, лжебанкир передал трубку «представителю финансового отдела банка».

Далее потерпевшая стала общаться с неизвестной девушкой. «Работница банка» сообщила, что деньги на расчетном счете женщины необходимо временно перевести на другой резервный счет. Для совершения указанной операции девушка попросила сообщить код, который пришел в СМС-сообщении на мобильный телефон потерпевшей. В итоге со счета женщины в три этапа были безвозвратно сняты средства в размере более 3,8 тысячи рублей. Позднее она обнаружила, что неизвестные изменили пароль для входа в ее личный кабинет на информационном ресурсе банка.

После выходных, в понедельник, женщина пришла в банк для выяснения всех обстоятельств совершенных операций. Там она узнала, что стала жертвой неизвестных лиц, после чего обратилась в милицию.

Следственный комитет еще раз призывает граждан не передавать свое имущество, в том числе телефоны, планшеты, банковские карточки посторонним лицам; соблюдать меры безопасности при пользовании платежными банковскими карточками; не соглашаться на участие в сомнительных операциях по движению ваших денежных средств; не размещать в открытом доступе свои конфиденциальные данные; рассказать о новых способах противоправных действий пожилым и несовершеннолетним родственникам