ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 41,6 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
11:42 15.11.2019

За десять месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 41682 субъекта хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 9227 юридических лиц и 32455 индивидуальных предпринимателей.

В частности, в Брестской области зарегистрировано 762 юридических лица и 4138 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 616 юрлиц и 2956 ИП; в Гомельской - 652 юрлица и 3746 ИП; в Гродненской - 587 юрлиц и 3511 ИП; в Минской - 1468 юрлиц и 5438 ИП; в Могилевской - 592 юрлица и 3291 ИП; в Минске - 4438 юрлиц и 9375 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в январе-октябре зарегистрировали 112 юридических лиц.

При этом в отношении 26708 субъектов хозяйствования (8374 юридических лиц и 18334 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2019
валюта курс
EUR 2.2618
USD 2.0552
RUB 3.2013
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2019
валюта курс +/-
USD 2.2618 -0.0008
RUB 3.2013 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2570 2.2600
USD 2.0470 2.0500
RUB 3.2000 3.2080
подробнее

Конвертация в банках
на 15.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1030
EUR/RUB 70.3000 70.6000
USD/RUB 63.8500 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте