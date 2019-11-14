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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 41,6 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
11:42 15.11.2019
За десять месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 41682 субъекта хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 9227 юридических лиц и 32455 индивидуальных предпринимателей.
В частности, в Брестской области зарегистрировано 762 юридических лица и 4138 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 616 юрлиц и 2956 ИП; в Гомельской - 652 юрлица и 3746 ИП; в Гродненской - 587 юрлиц и 3511 ИП; в Минской - 1468 юрлиц и 5438 ИП; в Могилевской - 592 юрлица и 3291 ИП; в Минске - 4438 юрлиц и 9375 ИП.
Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в январе-октябре зарегистрировали 112 юридических лиц.
При этом в отношении 26708 субъектов хозяйствования (8374 юридических лиц и 18334 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
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