За десять месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 41682 субъекта хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 9227 юридических лиц и 32455 индивидуальных предпринимателей.

В частности, в Брестской области зарегистрировано 762 юридических лица и 4138 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 616 юрлиц и 2956 ИП; в Гомельской - 652 юрлица и 3746 ИП; в Гродненской - 587 юрлиц и 3511 ИП; в Минской - 1468 юрлиц и 5438 ИП; в Могилевской - 592 юрлица и 3291 ИП; в Минске - 4438 юрлиц и 9375 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в январе-октябре зарегистрировали 112 юридических лиц.

При этом в отношении 26708 субъектов хозяйствования (8374 юридических лиц и 18334 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).