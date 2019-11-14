ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

11:13 15.11.2019 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Минску Ирина Сидоренко проведет 22 ноября выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать вопросы можно с 14.30 до 16.30 в инспекции МНС по Московскому району Минска (ул. Розы Люксембург, 183).