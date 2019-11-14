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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДСТВО ГОСКОМВОЕНПРОМА И ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧАЮТ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
10:52 15.11.2019

На базе ОАО «Пеленг» под руководством председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко 14-15 ноября проходит семинар с руководящим составом организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, по вопросам стратегического планирования, управления проектами и информационного менеджмента в ведомственных организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, для проведения занятий привлечены опытные преподаватели, обладающие высокой квалификацией и богатым практическим опытом работы в различных сферах экономики, имеющие высокой уровень учебно-методической подготовки: Алексей Попов - преподаватель по бизнес-стратегии, бизнес-инновациям и стратегическому маркетингу, директор корпоративных и открытых программ Стокгольмской Школы Экономики в России и Всеволод Сафаров - директор по проектной работе в Стокгольмской Школе Экономики в России, преподаватель и консультант в области управления проектами, операционного менеджмента и процесcного управления.

Проведение занятий спланировано и проводится в интерактивном, дискуссионном формате, с учетом традиций европейских бизнес-школ, когда в процессе обучения руководители работают в командах, используя командное мышление.

Парадигма проводимого семинара «стратегия – это игра за себя и, независимо от желания, против кого-то». По утверждению преподавателей, альтернативы такому подходу, в условиях глобализации, жесткой конкуренции, сырьевых и энергетических ограничений, иммиграции трудовых ресурсов, стремительного развития новых технологий, борьбы за рынки сбыта и других рисков просто не существует. Успех и процветание в условиях рыночной экономики базируются на учете и скрупулезном анализе множества влияющих внутренних и внешних факторов и выборе взвешенного, всесторонне обоснованных оптимальных решений.

В процессе проводимой в рамках семинара деловой игры обсуждаются тезис «стратегия, как связь между компанией и отраслевой средой» и ряд других тем.

В занятиях участвуют руководители предприятий, их заместители по экономическим и коммерческим вопросам, развитию, главные инженеры и экономисты организаций.

Основные цели занятий - приведение системы управленческих решений в соответствие с мировыми тенденциями; обеспечение руководящего состава организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, необходимыми знаниями в области выработки стратегии развития организации; формирование понимания существенного отличия стратегии от долгосрочного планирования.

Знания, полученные на семинаре, предоставляют каждой компании возможность стать более успешной и вывести ее на качественно более высокий уровень, применить возможные системы управления в процессе роста предприятия.
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