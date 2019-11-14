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ЭКОНОМИКА РБ
С 15 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕЩЕН ЛОВ РЯПУШКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
10:43 15.11.2019
С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом.
Как сообщает сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет введен постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 г. № 42 после исключения ряпушки из списка охраняемых видов.
Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской области. Название одного из них созвучно с белорусским названием ряпушки – «сялява».
С 1981 по 1993 годы и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Республики Беларусь и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (229,5 рубля).
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