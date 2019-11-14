В средней школе №1 города Дрогичина 14 ноября открылся семнадцатый в стране STEM-класс.

Во время открытия директор Парка высоких технологий (ПВТ) Всеволод Янчевский и IT-предприниматель, председатель правления Ассоциации «Образование для будущего» Дмитрий Гурский объявили о старте масштабного образовательного проекта, который будет ориентирован на учебные заведения по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, планируется, что к концу 2020 года в республике появятся 100 новых оборудованных STEM-классов, а также 300 учителей будут обучены STEM-подходу в преподавании.

Чтобы отобрать учебные заведения, где в 2020 году появятся STEM-классы, будет объявлен конкурс “Хочу учиться в STEM-классе! Сезон 2”. Первый сезон завершился в конце 2018 года: средняя школа №1 Дрогичина стала одним из десяти победителей этого конкурса.

Реализацией проекта займутся Парк высоких технологий и ассоциация “Образование для будущего”. Совместно с ведущими педагогами и методистами будут разработаны образовательные программы для STEM-классов, будут проводиться курсы для педагогов, а также организована система поддержки с персональным менеджером, который поможет внедрить этот подход к образованию.

В STEM-классах ученики смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества в дополнение к основным школьным занятиям. В 2020 году в новых центрах будут открыты новые образовательные направления: машинное обучение и искусственный интеллект, Art (современные направления в искусстве и дизайне), планируется изучение FinTech, а также применения высоких технологий в химии/биологии/медицине. Планируется, что всего будет открыто до 5 новых направлений.

Проект по открытию STEM-классов является инициативой Парка высоких технологий и представителей IT-сообщества Беларуси.